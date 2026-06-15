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Лукашенко: после поражения в Донбассе дни Украины будут сочтены

Президент Белоруссии заявил, что окружение ВСУ под Славянском и Краматорском приведет к разгрому Киева.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе.

По его словам, когда российским военным удастся окружить агломерацию под Славянском и Краматорском и освободить или занять часть Донецкой области, где закрепились украинские войска, это приведет к разгрому Киева.

«Потому что основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса. Их дни будут сочтены», — сказал Лукашенко, отметив, что в ВСУ не хватает военных. Белорусский лидер также отметил, что украинская сторона осознает сложность своего положения.

Ранее Александр Лукашенко обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным украинский конфликт. Он говорил о недопустимости вовлечения в него Белоруссии. При этом лидер республики отмечал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что страна готова к вероятным вмешательствам извне.

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