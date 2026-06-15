Лукашенко: после поражения в Донбассе дни Украины будут сочтены

«Потому что основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса. Их дни будут сочтены», — сказал Лукашенко, отметив, что в ВСУ не хватает военных. Белорусский лидер также отметил, что украинская сторона осознает сложность своего положения.