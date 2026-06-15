В Сети появилось видео уничтожения «Козака» ВСУ с помощью FPV-дрона

Бронированный автомобиль ВСУ «Козак» был уничтожен вместе с личным составом в результате атаки российских пограничников с применением FPV-дронов. Видеозапись с ликвидацией вражеской техники опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».
В публикации говорится, что украинские военные пытались перебросить штурмовую группу к линии боевого соприкосновения, но попали под удар на маршруте следования.
На кадрах зафиксировано огневое поражение украинской бронетехники. Согласно данным источника, на пути перемещения бронемашины дежурили операторы дронов, которые нанесли точный удар по цели.
В результате атаки «Козак» был ликвидирован вместе с находившимися внутри военнослужащими.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили ударами БМП-1, бронированные машины MaxxPro и HMMWV, а также 16 автомобилей ВСУ.