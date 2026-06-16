Евродепутат фон дер Шуленбург назвал ЕС участником украинского конфликта

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Евросоюз является участником украинского конфликта и не может быть посредником для урегулирования. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от немецкой партии BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Михаэль фон дер Шуленбург.
«В качестве посредника — точно нет. Они являются участниками войны. То есть я бы все-таки сказал, что ЕС — участник войны», — отметил он, отвечая на вопрос, мог ли ЕС выступить посредником в украинском конфликте.
«Почему в этой войне Германия и подобные страны не называются открыто воюющими сторонами — это ведь связано с ядерным оружием. То есть речь идет о сдерживании: если бы не это, уже давно сказали бы, что Германия поставляет оружие, мы передаем разведданные, она помогает применять некоторые виды вооружений. Так что они уже давно являются участниками войны», — добавил политик.
Беседа прошла в стенах ТАСС совместно с Международной ассоциацией по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, или GFCN).
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.