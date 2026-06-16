Евродепутат фон дер Шуленбург назвал ЕС участником украинского конфликта

«Почему в этой войне Германия и подобные страны не называются открыто воюющими сторонами — это ведь связано с ядерным оружием. То есть речь идет о сдерживании: если бы не это, уже давно сказали бы, что Германия поставляет оружие, мы передаем разведданные, она помогает применять некоторые виды вооружений. Так что они уже давно являются участниками войны», — добавил политик.