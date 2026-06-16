Приносят еду и воду: стало известно, как мирные жители помогают бойцам ВС РФ в Константиновке

«Один раз ко мне на точку [в Константиновке] зашли мирные жители, ну, ребята, соответственно, они же там у меня все сидят на полной боевой, так сказать, “пружина сжата”. Они с этими местными, разговорились, поговорили, те им дали, принесли воды, еды, сами принесли воды», — рассказал Крупный агентству.