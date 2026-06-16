Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Трампом: обсуждали возможность встречи с Путиным

Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность трёхсторонней встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, этот вопрос поднимался в телефонном разговоре с президентом США. При этом он не упомянул, как отреагировал на данное предложение Дональд Трамп.