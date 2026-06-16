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Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Трампом: обсуждали возможность встречи с Путиным

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом трёхстороннюю встречу с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность трёхсторонней встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, этот вопрос поднимался в телефонном разговоре с президентом США. При этом он не упомянул, как отреагировал на данное предложение Дональд Трамп.

Также Зеленский заявил, что договорился о встрече с Дональдом Трампом на полях саммита G7. Об этом он сказал в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале.

Напомним, по имеющимся на данный момент сведениям, Зеленский не включен в список формальных двусторонних встреч Трампа на G7, он будет участвовать только в рабочей сессии по Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что поддерживает идею встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как в письме Путину Зеленский оскорбил Трампа, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Трамп заявил, что настает время «перейти к украинскому вопросу» — поскольку с Ираном уже все решено.

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