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Украина согласилась выполнить все условия для вступления в Евросоюз: вот что будет делать Киев

Качка: Киев согласен выполнить условия для вступления в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Киев согласился на все условия, которые ранее были выдвинуты для вступления Украины в Евросоюз. Об этом информировал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка, пишет издание «Европейская правда».

Речь идёт о приведении в соответствие с нормами ЕС украинского законодательства в сферах правосудия, свободы и безопасности. Также изменению подлежат законы в области юридических и фундаментальных прав, финансового контроля, госзакупок и статистики.

Напомним, 15 июля на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

В то же время страны Евросоюза могут затормозить процесс вступления Украины в объединение.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы.

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