Правительство продлило выплаты детям погибших военных

Теперь на те же выплаты могут рассчитывать и совершеннолетние дети, уже окончившие школу, но ещё не успевшие продолжить образование. Период получения компенсаций для них продлевается «до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение». Эти изменения действуют для всех правоотношений, возникших с 26 декабря 2025 года.