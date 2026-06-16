Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство продлило выплаты детям погибших военных

Теперь совершеннолетние дети, которые уже окончили школу, но ещё не поступили, получат компенсации до 1 сентября.

Источник: Om1 Новосибирск

Правительство России изменило правила выплат для детей погибших военных и сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Теперь период получения некоторых компенсаций и пособий продлили для тех, кто уже достиг совершеннолетия и окончил школу.

Изменения коснулись ежемесячных выплат детям погибших военных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, наркоконтроля и таможни. Кроме того, скорректировали порядок предоставления других льгот — например, компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и ремонт частных домов. Раньше такие меры поддержки полагались только несовершеннолетним, инвалидам с детства старше 18 лет и детям до 23 лет, которые учатся очно.

Теперь на те же выплаты могут рассчитывать и совершеннолетние дети, уже окончившие школу, но ещё не успевшие продолжить образование. Период получения компенсаций для них продлевается «до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение». Эти изменения действуют для всех правоотношений, возникших с 26 декабря 2025 года.