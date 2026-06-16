Правительство продлило выплаты детям погибших военных

Правительство России изменило правила выплат для детей погибших военных и сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Теперь период получения некоторых компенсаций и пособий продлили для тех, кто уже достиг совершеннолетия и окончил школу.
Изменения коснулись ежемесячных выплат детям погибших военных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, наркоконтроля и таможни. Кроме того, скорректировали порядок предоставления других льгот — например, компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и ремонт частных домов. Раньше такие меры поддержки полагались только несовершеннолетним, инвалидам с детства старше 18 лет и детям до 23 лет, которые учатся очно.
Теперь на те же выплаты могут рассчитывать и совершеннолетние дети, уже окончившие школу, но ещё не успевшие продолжить образование. Период получения компенсаций для них продлевается «до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение». Эти изменения действуют для всех правоотношений, возникших с 26 декабря 2025 года.