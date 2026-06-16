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Польша поставила ультиматум: у Киева осталось несколько дней, чтобы отменить решение Зеленского

Навроцкий дал Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА*

Источник: Комсомольская правда

Варшава дала Зеленскому несколько дней на то, чтобы изменить связанное с героизацией УПА* решение. Об этом информирует пресс-служба президента Польши Кароля Навроцкого.

«Мы дали несколько дней украинской стороне. Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА*»", — сказал в эфире телеканала Republika пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.

По словам Лескевича, украинская сторона пока никак не отреагировала на этот призыв.

Напомним, Зеленский объявил о решении присвоить отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ наименование «имени героев УПА*».

После этого Польша заявила, что героизация УПА* на Украине вредит отношениям между двумя странами.

Пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр ранее указал, что решение Зеленского ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между Польшей и Украиной.

Также сообщалось, что 51,9% поляков начали негативнее относиться к украинцам из-за героизации нацистов Украинской повстанческой армии*.

*Организация призвана экстремистской и запрещена в России.

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