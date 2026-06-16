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Боевики ВСУ переодевались в гражданское и прикрывались жителями Константиновки: вот по какому признаку их вычисляли

Военные ВСУ переодевались в мирных жителей, их вычисляли по телосложению.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВСУ не только прикрывались мирными жителями в Константиновке, но и сами переодевались в гражданскую одежду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный.

«Были такие случаи, когда противник пытался прикрыться мирными жителями. Это фиксировали штурмовые подразделения при зачистке, а также при наблюдении. Это очень сильно просматривалось», — рассказал Прохладный.

Офицер также рассказал, по каким признакам вычисляли украинских военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду. По словам Прохладного, они отличались от изголодавшихся местных жителей крепким телосложением.

Тем временем командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный рассказал, как мирные жители в Константиновке помогают российским военнослужащим. В частности, жители делятся с бойцами ВС РФ продуктами и водой.

Как ВС РФ прошли один из самых сложных этапов в освобождении Константиновки, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, взятие Константиновки в ДНР позволит российским военным усилить движение в Славянско-Краматорском направлении. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

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