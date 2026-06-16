Российский «Град» поразил огневые точки ВСУ в Константиновке

«В ходе воздушной разведки на окраине Константиновки операторами БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки войск были выявлены фортификационные сооружения подразделений ВСУ. Координаты целей передали расчету реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”. В результате ночного удара залпом 122-мм осколочно-фугасных реактивных снарядов выявленные объекты, были уничтожены вместе с находившимися на позициях личным составом и военным имуществом», — сказано в сообщении.
Также в министерстве рассказали про расчеты артиллерии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск, которые продолжают наносить удары по ключевым объектам противника, разрушая систему снабжения и управления подразделений ВСУ в Константиновке.
В ходе разведывательных мероприятий в частном секторе города был выявлен склад боеприпасов ВСУ. После уточнения координат информация была передана артиллерийским расчетам.
В результате попаданий произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов, что привело к его полному уничтожению.