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ВС РФ поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Один из расчетов самоходных гаубиц “Мста-С” 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии армейского корпуса в ходе выполнения огневых задач в Харьковской области нанес поражение объектам противника. Благодаря высокой слаженности и профессионализму личного состава, расчет, как только получил координаты пункта управления и точки запуска БПЛА боевиков ВСУ, оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанес огневое поражение по противнику», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что боевая работа ведется в тесном взаимодействии с воздушной разведкой. Точка запуска БПЛА ВСУ была обнаружена за счет выявления антенн и средств управления. Данные цели были переданы на командный пункт, после чего было принято решение о нанесении огневого поражения. Удар был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами.

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