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Операторы БПЛА «Востока» уничтожили штурмовую группу ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки «Восток» ударными дронами уничтожили в Запорожской области украинских военных, которые накапливалась для штурма российских позиций, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Для поражения противника были задействованы расчеты ударных беспилотников. По выдвигающимся силам была нанесена серия последовательных ударов FPV-дронами. Боевики безуспешно пытались укрыться, но операторы наносили удар за ударом, планомерно уничтожая живую силу. Также ударам подверглись остатки штурмовых групп, попытавшиеся отойти на укрепленные позиции», — сказано в сообщении..

Работа расчетов FPV-дронов не дала ВСУ скопить силы. В результате украинские штурмовые группы понесли значительные потери и были разбиты еще до выхода на рубеж атаки.

Также в министерстве рассказали про артиллеристов группировки. Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» поразил замаскированный пункт управления дронами ВСУ. ПУ был обнаружен российскими дроноводами, которые с помощью БПЛА-разведчика засекли точку вражеских квадрокоптеров, после чего передали координаты артиллеристам.

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