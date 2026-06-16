Операторы БПЛА «Востока» уничтожили штурмовую группу ВСУ в Запорожской области

«Для поражения противника были задействованы расчеты ударных беспилотников. По выдвигающимся силам была нанесена серия последовательных ударов FPV-дронами. Боевики безуспешно пытались укрыться, но операторы наносили удар за ударом, планомерно уничтожая живую силу. Также ударам подверглись остатки штурмовых групп, попытавшиеся отойти на укрепленные позиции», — сказано в сообщении..
Работа расчетов FPV-дронов не дала ВСУ скопить силы. В результате украинские штурмовые группы понесли значительные потери и были разбиты еще до выхода на рубеж атаки.
Также в министерстве рассказали про артиллеристов группировки. Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» поразил замаскированный пункт управления дронами ВСУ. ПУ был обнаружен российскими дроноводами, которые с помощью БПЛА-разведчика засекли точку вражеских квадрокоптеров, после чего передали координаты артиллеристам.