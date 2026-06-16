В Иркутске открыли мемориальную доску участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Михаилу Макаревичу

— Сегодня много слов было сказано о Михаиле как о мужественном человеке. Мне бы хотелось сказать о том, что он был настоящим человеком, ответственным, безотказным — как в семье, так и с близкими. Сейчас он продолжается в нашем сыне, — поделилась воспоминаниями вдова Ирина Макаревич.