В Иркутске открыли мемориальную доску участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Михаилу Макаревичу

В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, депутаты Думы Иркутска, отец героя Алексей Осипович, вдова Ирина Игоревна Макаревич и их 13‑летний сын Дмитрий. Почтить память героя пришли ученики и педагоги школы.
Михаил Макаревич получил множественные ранения в бою в составе штурмовой бригады полка, но, несмотря на это, помог сослуживцам выйти с поля боя.
— Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения Михаилу Алексеевичу Макаревичу, геройски погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Он — пример истинного патриота, беззаветно преданного Родине. Его самоотверженность и верность долгу навсегда останутся в наших сердцах. А наш долг — сохранить память о героях, которые остаются верными ориентирами в непростые времена. Мы гордимся земляками, которые мужественно защищают наш мир, наш язык, наше государство, продолжают славную летопись Российской Армии, приумножая завещанные многовековые патриотические традиции, — выступил с речью губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Михаил Макаревич родился в 1985 году. Окончил 9 классов школы № 37 в Иркутске, получил специальность автослесаря. В 2004 году был призван на срочную службу, служил в Чечне, ветеран боевых действий. После армии женился, работал газоэлектросварщиком. В 2013 году в семье родился сын Дмитрий. Глава региона вручил Дмитрию наручные именные часы. Мальчик, как и его отец, увлекается музыкой — играет на гитаре.
— Сегодня много слов было сказано о Михаиле как о мужественном человеке. Мне бы хотелось сказать о том, что он был настоящим человеком, ответственным, безотказным — как в семье, так и с близкими. Сейчас он продолжается в нашем сыне, — поделилась воспоминаниями вдова Ирина Макаревич.
Директор образовательной организации Ольга Обушенко рассказала, что школа была основана в 1937 году для детей строителей авиационного завода. В феврале 2027 года она отметит 90‑летний юбилей. Сегодня здесь обучаются 650 детей.
После капитального ремонта в 2012 году в школе созданы все условия для качественного образования: библиотека, актовый зал, два компьютерных класса, столовая, большой и малый спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и процедурный кабинеты.
Во время визита глава региона и мэр осмотрели здание школы, где расположен один из городских пунктов проведения ЕГЭ. Основной период госэкзаменов начался 1 июня. В Приангарье их сдают около 14 тысяч выпускников. Уже прошли испытания по химии, литературе, истории, русскому языку, математике, обществознанию и физике. 15 июня выпускники сдают биологию, географию и иностранные языки (письменная часть).