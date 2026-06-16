Кроме того, российский министр иностранных дел подчеркивал, что к власти Зеленский приходил под лозунгами о защите русского языка и общей с РФ культуры. Однако буквально за полгода развернулся «на 180 градусов». За это время он превратился в чистого нациста и в предателя еврейского народа.