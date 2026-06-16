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Система ПВО сбила 14 летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны сбила два летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в своем канале в «Максе».

Позже мэр Москвы сообщил об уничтожении еще 12 летевших к городу беспилотников.

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