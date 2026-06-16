Steigan: действия МО Украины говорят о нехватке личного состава ВСУ

«Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что они откроют набор для иностранцев и будут стремиться, чтобы 30−50 процентов позиций в штурмовых и пехотных частях были заполнены иностранными рекрутами. Нельзя сказать яснее, что у Украины очень серьезные проблемы с привлечением украинцев на фронт», — говорится в публикации.