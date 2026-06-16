«Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что они откроют набор для иностранцев и будут стремиться, чтобы 30−50 процентов позиций в штурмовых и пехотных частях были заполнены иностранными рекрутами. Нельзя сказать яснее, что у Украины очень серьезные проблемы с привлечением украинцев на фронт», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, планы киевского режима по вербовке вызывают опасения, что это приведёт к широкому распространению в мире неонацистской идеологии, которая, по его данным, повсеместно исповедуется в украинской армии.
«На Украине острая нехватка рабочей силы, и она ведет ожесточенные схватки на улицах, чтобы не идти на неминуемую смерть на фронте. Единственный, кто имеет международный набор на Украину — это “Азов”*, так что, если это реализуется, конфликт станет еще более нацифицированным», — отмечают авторы материала.
Киевский режим испытывает дефицит личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации регулярно приводят к скандалам и протестам. В этих условиях мужчины призывного возраста различными способами уклоняются от призыва: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.