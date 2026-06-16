Собянин: уничтожены два летевших на Москву БПЛА, идет работа ПВО

В Московском регионе вновь отражают украинскую атаку. Средствами ПВО уничтожены два летевших на столицу беспилотника. Так оповестил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в мессенджере «Макс».
Дроны перехвачены около 05:40. О последствиях на земле информации нет. К месту падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — сообщил Сергей Собянин.
На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно не отправляют и не принимают рейсы. Кроме того, с ограничениями работает воздушная гавань Внуково.
Днем 15 июня при ударе ВСУ погибли три жителя Брянской области. Дроны атаковали населенный пункт Селище Почепского района. Специалисты работали над проведением сельхозработ в поле.