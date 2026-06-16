Трамп раскрыл свои планы после завершения войны в Иране: Зеленскому стоит приготовиться

Позже помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп готов оказать воздействие на Евросоюз и Киев в вопросе урегулирования на Украине. Так президент США сказал в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Ушаков добавил, что Трамп пообещал повлиять на европейских партнеров киевского режима в ходе саммита G7. Мероприятия пройдут с 15 по 17 июня. Встреча организована Францией.