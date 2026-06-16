Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за БПЛА загорелась нефтебаза в Красноармейском районе Кубани

После падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза в Полтавской.

Источник: Комсомольская правда

В станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе после падения обломков беспилотника. Объект загорелся после атаки в ночь на 16 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению возгорания привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

Кроме того, после атаки беспилотников временно перекрыто движение на участке трассы между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и выбирать пути объезда.

Жителям ближайших населенных пунктов ничего не угрожает. Ситуация находится на контроле экстренных служб.

Напомним, накануне потушили пожар на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района. Он загорелся из-за атаки БПЛА в ночь на 13 июня.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше