Из-за БПЛА загорелась нефтебаза в Красноармейском районе Кубани

В станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе после падения обломков беспилотника. Объект загорелся после атаки в ночь на 16 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению возгорания привлечены 32 человека и 7 единиц техники.
Кроме того, после атаки беспилотников временно перекрыто движение на участке трассы между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и выбирать пути объезда.
Жителям ближайших населенных пунктов ничего не угрожает. Ситуация находится на контроле экстренных служб.
Напомним, накануне потушили пожар на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района. Он загорелся из-за атаки БПЛА в ночь на 13 июня.