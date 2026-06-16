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Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА: дроны сбиты в Каменске-Шахтинском и 4 районах

В Ростовской области сбили более 30 украинских БПЛА за ночь.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ в течение ночи пытались атаковать Ростовскую область. Над регионом перехватили более 30 украинских БПЛА. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском и четырех районах. Об этом уведомил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в «Макс».

По его данным, пострадавших в результате атаки нет. По предварительной информации, нет также последствий на земле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил губернатор.

«Уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 4 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы», — говорится в сообщении Юрия Слюсаря.

Атаку отражают также в Московском регионе. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. На подлете к Москве с начала суток ликвидировали уже 14 беспилотников.

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