Средства ПВО Минобороны уничтожили 60 летевших на Москву БПЛА

«25 беспилотных средств уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в канале в «Максе».
Общее число сбитых БПЛА с начала суток достигло 60.
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