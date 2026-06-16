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Средства ПВО Минобороны уничтожили 60 летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны уничтожили еще 25 беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«25 беспилотных средств уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в канале в «Максе».

Общее число сбитых БПЛА с начала суток достигло 60.

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