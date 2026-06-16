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Ракетную опасность объявили в Самарской области 16 июня

Жителей Самарской области предупредили о ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 июня Самарской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области объявлена ракетная опасность», — написал глава региона в 07:49 в мессенджере МАКС.

Жителям рекомендуют укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам. Если опасность застала на улице или в транспорте, нужно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

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