Ракетную опасность объявили в Самарской области 16 июня

Утром 16 июня Самарской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«В Самарской области объявлена ракетная опасность», — написал глава региона в 07:49 в мессенджере МАКС.
Жителям рекомендуют укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам. Если опасность застала на улице или в транспорте, нужно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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