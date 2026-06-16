Погиб Чингиз Додиев, каскадёр из сериала «Морские дьяволы»

Додиеву было 32 года. Он не только сам профессионально занимался рукопашным боем, но и тренировал детей и взрослых. В фильмографии Додиева такие проекты, как «Морские дьяволы», «Майор Гром», «Тайны следствия», «Василий Тёркин» и другие.