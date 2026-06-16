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ВСУ пытаются атаковать Москву: за утро на подлете к столице сбили 20 беспилотников

Собянин: 20 БПЛА сбиты на подлете к Москве, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Москва подвергается массированной атаке со стороны ВСУ. Военные сбивают дроны с 05:40 16 июня. К настоящему моменту на подлете к столице перехватили 20 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в «Макс».

Все беспилотники ликвидированы чуть более чем за час. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский с 05:50 не принимают и не отправляют рейсы. О пострадавших при украинской атаке не сообщается.

«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал Сергей Собянин о последней уничтоженной группе дронов.

Ночью ВСУ также ударили по Кубани. Обломки БПЛА упали на территории местной нефтебазы. В результате на НПЗ начался пожар. При атаке никто не пострадал. Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района.

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