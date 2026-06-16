Мирошник назвал удар по панораме в Севастополе покушением на историческую память

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здания, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Пожар в здании панорамы локализован, площадь составила около 600 кв. м. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны, и заверил, что панорама вновь будет восстановлена, как и в середине ХХ века.