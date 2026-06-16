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Продюсер Матвиенко: возрастные ограничения на фильмы об СВО стоит убрать

Молодые люди могут получить больше информации из интернета, пояснил эксперт.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Возрастные ограничения на фильмы о специальной военной операции (СВО) следует полностью отменить. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал продюсер Игорь Матвиенко.

«Когда мы были маленькими, вообще подряд смотрели все фильмы про войну, и нормально это воспринималось. Молодые люди сегодня могут получить гораздо больше информации из интернета, чем из каких-то фильмов в кинотеатре. Родители должны понимать, куда они ведут ребенка, они же понимают, на какой фильм идут», — сказал Матвиенко.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Министерству культуры РФ занять более жесткую позицию по вопросу показа фильмов о специальной военной операции. На пленарном заседании палаты член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Артем Малащенков заявил, что многие фильмы о СВО получают возрастную категорию 18+, что существенно ограничивает возможности их показа.

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