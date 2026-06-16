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В Самаре из-за ракетной опасности остановили движение общественного транспорта

Самарцы могут использовать метро для передвижения по городу и укрытия.

Источник: Комсомольская правда

16 июня в Самаре из-за ракетной опасности остановили движение всего общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход для укрытия свободный», — написал глава города в мессенджере МАКС.

Если угрозу объявили во время нахождения в общественном транспорте, нужно следовать указаниям водителя. Он должен довезти жителей до ближайшей остановки, где есть безопасные места, например подвальные помещения зданий, подземные паркинги, пешеходные переходы и метро. После этого нужно не мешая другим пассажирам покинуть салон и идти в безопасное место.

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