Над Крымом сбили украинские беспилотники

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.