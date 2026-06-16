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Над Крымом сбили украинские беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новые удары ВСУ по Крыму и еще 14 регионам России. Всего за ночь над страной сбили 172 беспилотника, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

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