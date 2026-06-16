Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 172 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 15 июня до 07:00 16 июня. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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