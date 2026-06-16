«В течение ночи в период с 20:00 мск 15 июня текущего года до 7:00 мск 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили в министерстве.
Минобороны сообщило о 172 сбитых за ночь украинских беспилотниках
В Минобороны России заявили, что за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в ведомстве, БПЛА были ликвидированы над территориями нескольких регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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