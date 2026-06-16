Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане объявили ракетную опасность

Аналогичная ситуация в соседней Чувашии.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 июня в Татарстане ввели режим «Ракетная опасность». Жителей республики призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях без окон.

Тревога прозвучала и в соседней Чувашии. В этот день у девятиклассников был запланирован ОГЭ по всем предметам, кроме русского языка и математики. Из-за угрозы проведение экзаменов остается под вопросом.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше