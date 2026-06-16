В Татарстане объявили ракетную опасность

Утром 16 июня в Татарстане ввели режим «Ракетная опасность». Жителей республики призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях без окон.
Тревога прозвучала и в соседней Чувашии. В этот день у девятиклассников был запланирован ОГЭ по всем предметам, кроме русского языка и математики. Из-за угрозы проведение экзаменов остается под вопросом.
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