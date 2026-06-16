Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле также опровергли сведения западных стран о том, что Россия якобы неизбирательна в ударах по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что ВС РФ наносят удары только по ВПК Украины и энергетическим объектам, которые используются в целях ВСУ. А вот киевский режим специально атакует социальные объекты. Больше всего страдает российское приграничье. ВСУшники направляют дроны на гражданские автомобили и транспортные средства оперативных служб. Также обстреливают жилые дома, больницы, рынки и школы. Последний громкий случай с общежитием в Старобельске так и не был осужден Западными странами. ЕС стараются закрывать глаза на преступление Киева.