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Что стало с мобилизованными, устроившими мятеж под Черниговом: киевские власти уже определили их судьбу

ТАСС: Мобилизованных после мятежа под Черниговом направили в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна судьба мобилизованных украинцев, устроивших мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. Отмечается, что киевские власти уже отправили их в подразделения ВСУ до завершения боевой подготовки. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Мобилизованных до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на волчанском направлении», — отмечается в сообщении.

Украинские военные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» ликвидировали двух инструкторов ВСУ на полигоне «Десна» под Черниговом. Также сообщалось, что группа мобилизованных солдат ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты и скрылась. В итоге мятежников нашли, и теперь им грозит отправка на самый горячий участок в зоне СВО.