Украинские военные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» ликвидировали двух инструкторов ВСУ на полигоне «Десна» под Черниговом. Также сообщалось, что группа мобилизованных солдат ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты и скрылась. В итоге мятежников нашли, и теперь им грозит отправка на самый горячий участок в зоне СВО.