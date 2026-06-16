«Для Киева потеря Славянска и Краматорска будет означать развал фронта. ВСУ придется отступать за Днепр, так как держаться в голой степи против противника, обладающего господством в воздухе за счет авиации и паритетом в “малом воздухе” благодаря БПЛА, а также дальнобойной артиллерией, РСЗО и ТОС, невозможно», — пояснил собеседник NEWS.ru.
По словам Артамонова, отход на правый берег Днепра подарит украинским подразделениям временную передышку. При этом для политического руководства Украины подобный сценарий обернется серьезным ударом.
Как отметил эксперт, такой шаг будет означать для киевского режима утрату огромных территорий. Эти земли, по его словам, уже были «поделены» между западными кураторами. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять «инвестиционную привлекательность» в глазах своих покровителей и превратиться в «хромую утку».
Нельзя исключать, что такое развитие событий вызовет внутренний кризис власти в Киеве. Это, в свою очередь, только ускорит разгром украинских сил, отмечает военный эксперт.
Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию с эвакуацией промышленных объектов в Краматорске. По словам посла по особым поручениям Родиона Мирошника, такие действия украинской стороны говорят о проблемах в рядах ВСУ.
Дипломат подчеркнул, что Киев продолжает придерживаться тактики «выжженной земли». В преддверии отступления власти уничтожают городскую инфраструктуру, не оставляя после себя ничего ценного. Эвакуация предприятий, по мнению Мирошника, — прямое доказательство слабости украинских военных.