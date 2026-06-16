Эксперт: к чему приведет потеря Киевом Славянска и Краматорска

«Для Киева потеря Славянска и Краматорска будет означать развал фронта. ВСУ придется отступать за Днепр, так как держаться в голой степи против противника, обладающего господством в воздухе за счет авиации и паритетом в “малом воздухе” благодаря БПЛА, а также дальнобойной артиллерией, РСЗО и ТОС, невозможно», — пояснил собеседник NEWS.ru.