Европу страшит возвращение Трампа к украинскому урегулированию: чем опасен для ЕС визит Кушнера и Уиткоффа в Москву

Европейских чиновников страшит предстоящий визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Это может говорить о том, что Вашингтон намерен вести переговоры по Украине только с Россией и без участия Европы. Об этом сообщает Politico.