В Самарской области ОГЭ перенесли из-за ракетной опасности

В Самарской области выпускникам пришлось изменить планы на день из-за объявленной ракетной опасности. Экзамены ОГЭ по биологии, географии и информатике, которые должны были начаться утром, перенесли на 11:00.
Решение приняли для обеспечения безопасности школьников и организаторов экзаменов. Утром в регионе действовали сигналы оповещения о возможной угрозе, поэтому проведение государственной итоговой аттестации в запланированное время оказалось невозможным.
Выпускникам рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям организаторов на местах, пишет Самара-МК.
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