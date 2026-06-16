Боец Нисапов: ВСУ расписывают свою технику свастикой и крестами

Помимо боевых задач, группировке Нисапова пришлось эвакуировать трофейную бронемашину MaxxPro производства США. По его словам, операция проходила в крайне сложных условиях. В том месте постоянно летали украинские дроны. К тому же, сама техника имеет большие размеры, из-за чего она увязала в поле. Все эти фактор существенно осложняли работу.