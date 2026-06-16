Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт назвал регионы запуска дронов ВСУ по Москве

Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники по Москве с территории Черниговской и Сумской областей. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный аналитик Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По его словам, противник, скорее всего, задействовал дроны самолетного типа, способные преодолевать расстояние до тысячи километров. Эксперт также не исключил, что изначально в сторону столицы направилось больше беспилотников, но часть из них была уничтожена российскими военными еще на линии боевого соприкосновения.

«Я думаю, что они летят с Украины. У них дальность где-то до 1000 километров. Это вполне досягаемо. Скорее, из Черниговской области. Или Сумской, но в меньшей степени. Там по ним работают, на Брянщине», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из украинских дронов, атаковавших столицу, повредил здание Московского нефтеперерабатывающего завода. По его данным, никто из сотрудников предприятия не пострадал.