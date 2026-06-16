Военный эксперт назвал регионы запуска дронов ВСУ по Москве

По его словам, противник, скорее всего, задействовал дроны самолетного типа, способные преодолевать расстояние до тысячи километров. Эксперт также не исключил, что изначально в сторону столицы направилось больше беспилотников, но часть из них была уничтожена российскими военными еще на линии боевого соприкосновения.
«Я думаю, что они летят с Украины. У них дальность где-то до 1000 километров. Это вполне досягаемо. Скорее, из Черниговской области. Или Сумской, но в меньшей степени. Там по ним работают, на Брянщине», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из украинских дронов, атаковавших столицу, повредил здание Московского нефтеперерабатывающего завода. По его данным, никто из сотрудников предприятия не пострадал.