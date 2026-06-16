Военный эксперт назвал регионы запуска дронов ВСУ по Москве

По его словам, противник, скорее всего, задействовал дроны самолетного типа, способные преодолевать расстояние до тысячи километров. Эксперт также не исключил, что изначально в сторону столицы направилось больше беспилотников, но часть из них была уничтожена российскими военными еще на линии боевого соприкосновения.