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Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона

Украинские беспилотники уничтожались ВС РФ с вечера 15 июня до утра 16 июня.

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 172 украинских дрона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Ведомство уточнило, что вражескую технику уничтожали с 20:00 15 июня до 7:00 по московскому времени 16 июня.

«Перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — следует из сводки.

Ранее Минобороны России информировало, что на днях российская армия смогла освободить еще одну территорию в Донецкой Народной Республике. На этот раз под контроль наших военных перешел населенный пункт Артема. За операцию отвечали солдаты из Южной группировки.

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