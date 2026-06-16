На нефтебазе в станице Полтавской потушили пожар

Возгорание произошло в ночь на 16 июня из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов. В ликвидации огня участвовали 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов РФ ликвидировали 172 беспилотника.
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