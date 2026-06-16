Паслер рассказал о повышении защищенности от атак ракет и беспилотников

— Новый вызов для региона — атаки ракет и беспилотников. В 2025 году этой темы в нашем регионе не было, но сейчас считаю важным обозначить ее. Во взаимодействии со всеми службами мы решаем задачи по противодействию атакам, настраиваем эффективную систему оповещения не на бумаге и не на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни, — доложил Денис Паслер.