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Паслер рассказал о повышении защищенности от атак ракет и беспилотников

В Свердловской области защитят промышленность от атак беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области повышают защищенность промышленности и критически важной социальной инфраструктуры от атак ракет и беспилотников. О предпринимаемых мерах в ежегодном отчете о работе правительства Свердловской области рассказал губернатор региона Денис Паслер.

— Новый вызов для региона — атаки ракет и беспилотников. В 2025 году этой темы в нашем регионе не было, но сейчас считаю важным обозначить ее. Во взаимодействии со всеми службами мы решаем задачи по противодействию атакам, настраиваем эффективную систему оповещения не на бумаге и не на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни, — доложил Денис Паслер.

Также в части обеспечения безопасности Свердловской области пересмотрели систему подготовки к паводкам. В 2025 году капитально отремонтировали семь плотин, в этом году работы продолжаются на пяти гидротехнических сооружениях.

Пожарную безопасность также не оставили без внимания. Лесопожарные формирования усилены на 11%, техническая оснащенность — на 7%, оборудование увеличено на 20%. Кроме того, в прошлом году открыли пожарное депо в Шабаровском.

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