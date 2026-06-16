ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА ВСУ

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации (ПВД) украинских подразделений.
«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракетой ЛМУР. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: двумя ФАБ-1500 — ПВД 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе населенного пункта Николаевка, ФАБ-1500 — ПВД 63-й отдельной мобильной бригады в районе населенного пункта Щурово в ДНР и ЛМУР — ПУ БПЛА 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка Харьковской области», — сказали там.