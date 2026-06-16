Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Экипажи ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации (ПВД) украинских подразделений.

«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракетой ЛМУР. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: двумя ФАБ-1500 — ПВД 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе населенного пункта Николаевка, ФАБ-1500 — ПВД 63-й отдельной мобильной бригады в районе населенного пункта Щурово в ДНР и ЛМУР — ПУ БПЛА 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка Харьковской области», — сказали там.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше