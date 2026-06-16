ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий «Севера»

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Великий Прикол Сумской области.