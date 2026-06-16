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ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий «Севера»

ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки «Север».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», которые улучшили тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

«Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Великий Прикол Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Светличное, Варваровка, Избицкое, Казачья Лопань и Рясное.