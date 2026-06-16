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ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», — говорится в сообщении МО РФ.