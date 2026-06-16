ВСУ избегают столкновения с ВС России в Константиновке, рассказал боец

«Противник рассаживался на ключевых перекрестках, вел наблюдение, старался максимально не вступать в контактные бои с нами. Они передавали на свои ПУБЛы (пункты применения БПЛА — ред.), что видят наше движение, соответственно, отрабатывал туда FPV», — сказал Задон.
Он добавил, что в огнестрельных боях уничтожено более 35 боевиков ВСУ.
«Выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться, соответственно, выйти тем более не дадим. Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают», — заключил комбат.
Константиновка расположена на севере ДНР. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.