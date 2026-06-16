Военкор Коц: в Константиновке бойцы ВСУ пытаются смешаться с мирными жителями

Российские войска завершают зачистку юго-западных кварталов Константиновки. Украинские военные, попавшие в окружение, пытаются спастись, переодеваясь в гражданскую одежду и смешиваясь с мирным населением. Командир бригады «Юг» отметил, что чрезмерная ставка ВСУ на дроны стала их главной уязвимостью.