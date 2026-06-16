Военкор Коц: в Константиновке бойцы ВСУ пытаются смешаться с мирными жителями

Окруженные в Константиновке украинские военные пытаются спастись, переодеваясь в гражданскую одежду. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на командира 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» генерал-майора Антона Груниса.
Грунис отметил, что ВС РФ уверенно контролируют занятые участки города. На юго-западе Константиновки в окружение попали части 100-й, 28-й и 156-й бригад, 49-й штурмовой батальон и, предположительно, нацбат «Карпатская сечь». Зачистка этих кварталов уже завершается.
Главной сложностью для российских войск на текущем этапе генерал-майор назвал присутствие в городе мирного населения, чем активно пользуется противник.
«Военнослужащие ВСУ смешиваются с ними, переодеваются в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою, пытаются просачиваться», — цитирует Коц слова командира бригады.
Оценивая тактику украинской армии, Антон Грунис отметил большое количество расчетов беспилотных систем со стороны ВСУ. Однако чрезмерная ставка на дроны является уязвимостью противника, поскольку украинское командование практически «забыло про пехоту».
При этом российские штурмовики значительно превосходят противника в ближних боях и ежедневно проявляют героизм в ходе непрерывного наступления.