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На трассе «Новороссия» развернули новейшую систему РЭБ для подавления Starlink

Военкор Дмитрий Стешин сообщил о начале работы российских установок РЭБ против спутников Starlink. Система излучает мощные помехи на восемь каналов спутника, заставляя его «глохнуть».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/TASS

Военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщает, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы начали успешно глушить спутниковую связь над трассой «Новороссия». По его данным, на дежурство заступили шесть установок, каждая из которых способна покрывать зону радиусом 20 километров.

По данным телеграм-канала «Осведомитель», новая система получила название «Волна Купол Гарант». Комплекс состоит из шести прицепов, на каждом из которых установлены две поворотные спутниковые антенны под радиопрозрачными куполами. Конструкция модульная: антенны можно снять с шасси и разместить на грунте или на единой платформе. При этом высокая излучающая способность делает систему уязвимой для средств РЭР, что требует обязательного прикрытия установок на позициях.

О технических деталях работы пишет второй профильный канал «Военный осведомитель». Система функционирует путем излучения мощных помех на конкретный спутник Starlink, физически прерывая его связь с наземными терминалами. Поскольку американские аппараты принимают сигналы в диапазоне 14−14,5 ГГц, разделенном на восемь каналов шириной по 62,5 МГц, российские инженеры применили направленное воздействие. Тарелки комплекса направляются на спутник, и каждая из них непрерывно передает помеху на своем выделенном канале, в результате чего космический аппарат полностью «глохнет».

Ранее глава республики Денис Пушилин заявлял, что в ДНР нарастят возможности «Купола Донбасса» для борьбы с ударами по трассам.

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