На трассе «Новороссия» развернули новейшую систему РЭБ для подавления Starlink

По данным телеграм-канала «Осведомитель», новая система получила название «Волна Купол Гарант». Комплекс состоит из шести прицепов, на каждом из которых установлены две поворотные спутниковые антенны под радиопрозрачными куполами. Конструкция модульная: антенны можно снять с шасси и разместить на грунте или на единой платформе. При этом высокая излучающая способность делает систему уязвимой для средств РЭР, что требует обязательного прикрытия установок на позициях.