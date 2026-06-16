Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Асеев: «Самарский школьник разработал приложение с перечнем укрытий»

Депутат из Самары сообщил о приложении со списком укрытий и убежищ.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 14-летний школьник разработал приложение с перечнем укрытий и убежищ на случай ракетной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев. По его словам, приложение работает без интернета, оно помогает понять, где можно укрыться.

«Такие вещи нельзя игнорировать. Их нужно забирать, дорабатывать и внедрять», — отметил депутат.

Асеев заявил, что переговорит с министром цифрового развития Самарской области, чтобы инициатива получила поддержку и, возможно, ее масштабировали.

Ранее в Самаре опубликовали адреса укрытий на случай ракетной опасности.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше