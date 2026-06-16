«Ну, по всем данным, которые я получаю, собственно говоря, бойцов для набора в ВСУ уже не осталось. На улицах воруют инвалидов, малолеток и пожилых мужчин, а бойцы все уже закончились. Одни в бегах, одни убитые, другие пока на войне. Вот такая ситуация», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Эксперт также отметил, что в Киеве, Харькове и Львове уже проходят локальные акции протеста против действий территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине). По его словам, пока эти выступления носят хаотичный характер, но их число будет расти по мере затягивания боевых действий. Причину специалист видит в том, что происходит подрыв генофонда нации, что неизбежно перерастет в регулярные и массовые протесты.
Ранее западные аналитики заметили, что Украина столкнулась с серьезными трудностями в мобилизации граждан. По их мнению, действия Минобороны Украины и украинских властей выдают отчаяние президента Владимира Зеленского. Эксперты высказали опасение, что новые планы Киева по вербовке могут спровоцировать глобальное распространение неонацистской идеологии. Авторы отмечают, что подобные взгляды уже повсеместно исповедуются в рядах ВСУ.