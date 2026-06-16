Полковник в отставке оценил ресурсы Украины для мобилизации

Эксперт также отметил, что в Киеве, Харькове и Львове уже проходят локальные акции протеста против действий территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине). По его словам, пока эти выступления носят хаотичный характер, но их число будет расти по мере затягивания боевых действий. Причину специалист видит в том, что происходит подрыв генофонда нации, что неизбежно перерастет в регулярные и массовые протесты.