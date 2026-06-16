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151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня вторника перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 7:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.

Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.

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