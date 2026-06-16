151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России

«В период с 7:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.